Eesti kui pakendiringluse edulugu? Briti leht toob siinset taaratagastust eeskujuks

Foto: Eleen Änilane

Pärast seda kui maailma suurim joogitootja Coca-Cola teatas, et toetab taara tagastamissüsteemi juurutamist - millele ettevõte on pikalt vastuseisu avaldanud - on ka britid asunud otsima parimat viisi, kuidas joogitaarat taaskäidelda, kirjutab briti ajaleht The Guardian. Pisut ehk üllatuslikult tuuakse taarakäitlemise eduloona eeskujuks just Eesti.