Eesti kütusevarude eest vastutav riigifirma jätab kasumi teenimise juhuse hooleks

Ärileht uuris, mida kujutab endast kolme töötajaga riigifirma AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur ning miks käib selle riigile kuuluva äriühingu käive ja kasum aastate lõikes üles-alla nagu Ameerika mägedel. Näiteks 2016. aastal oli ettevõte 90 000 euroga kahjumis, kuid maksis riigile ligi 1,2 miljonit eurot dividendi. Samal ajal on agentuur üks neid riigifirmasid, millelt dividendi ei oodata, sest nagu kinnitab selle juhatuse esimees Priit Enok: selle äriühingu eesmärk ei ole kasumit teenida.

2005. aastal asutatud AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur ehk ingliskeelse lühendiga OSPA on üks väljapaistmatumaid riigifirmasid, millel on strateegiline tähtsus. Ettevõte hoolitseb selle eest, et igapäevaelus täielikult kütuse impordist sõltuvas Eestis oleks tarneraskuste korral võimalik varutud kütuse toel 90 päeva tavapärast elu jätkata. Meie diislikütuse, bensiini, lennukikütuse ja raske kütteõli varu on jaotatud üle Eesti asuvatesse mahutitesse ning ülemerenaabrite rootslaste ja soomlaste juures olevatesse mereterminalidesse.