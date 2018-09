Eesti, Läti ja Leedu turul alustas tegevust turismigigant ja pakub algatuseks nelja sihtkohta

TT Baltics on registreeritud Lätis.

TT Balticsi direktor Richard Nosevicius lausus Dienas Biznessile, et algselt pakub ettevõte reisimiseks nelja sihtkohta-need on Türgi, Küpros, Hispaania ja Bulgaaria.

Need sihtkohad on elanike seas kõige populaarsemad ning see on nõudlus nende järele kõige suurem. Tema sõnul on firma organiseeritud reisid komplekssed ehk kõiki teenuseid alates hotellide reserveerimisest kuni sihtriigis transpordini pakub kas TUI ise või teevad seda ettevõtte partnerid.

TUI ketti kuuluvad turismioperaatorid, kuus lennufirmat, 150 lennukit üle 380 hotelli, 16 kruiisilaeva. Ettevõte pakub reisiteenuseid 48 maailma riiki.