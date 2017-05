Eesti Laulu hind: kes riisus koore, kui palju kulutas ERR?

Eesti üks tuntumaid meelelahutusüritusi Eesti Laul täitis heldelt telefonihääletuse korraldanud Telia taskuid, pakkus teenistust hulgale väikeettevõtetele ja turundas Saku Suurhalli, ent riigieelarvelise ERRi jaoks läks saade pärast tulude tasaarveldamist maksma umbes 125 000 eurot, kirjutab Äripäev.

„Iga saate jaoks on rida eelarves. Meie vahe on lihtsalt selles, et me suurendasime tulubaasi, et saaks teha ägedamat saadet,“ ütles Eesti Laulu produtsent Mart Normet. Ta märkis, et pole ju vahet, kas saade on "Eesti Laul", "Osoon" või "Aktuaalne kaamera" – ERRi eelarves on vahendid erinevate saadete tegemiseks.

Telefonihääletuste tulust, mis kattis osa ERRi kulusid Eesti Laulule, sai rahvusringhääling vaid 40 protsenti, ülejäänu pistis taskusse Telia. Kokku oli telefonihääletuse tulu ligi 200 000 eurot.

