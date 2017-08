Eesti LED-lampide idufirma teenis ühisrahastusega hiigelsumma

Eesti ettevõte Digital Sputnik sai ühisrahastusega oma uudsete, nii filmitööstusele kui tavakasutajatele sobivate LED-lampide tootmiseks 740 000 dollarit. Summa kasvab tõenäoliselt veel 50 000 dollari võrra, selle eest peab firma tootma kokku 2500 lampi.

Jaanuaris kirjutas Päevaleht, kuidas firma valgusteid kasutati Star Warsi filmimisel. "Kui oleksime 2015. aasta alguses öelnud, et müüme „Star Warsile” nende filmi põhivalgustuse, oleks meid peetud hullumaja kandidaatideks," ütles ettevõtte üks juhte Kaspar Kallas siis.

Digital Sputniku erilised RGB LED-lambid võimaldavad filmioperaatoritel juba võtteplatsil valguse värvi endale sobivalt sättida, tänu millele jääb järeltöötluseks vähem tööd. Peale selle saavad operaatorid nutitelefonist valgusti värvide soojust juhtida – selle töö jaoks pole enam lisainimest vaja. Nüüd on firma ette võtnud mastaapse laienemise, millega soovitakse jõuda ka tavakasutajateni.

"Üritasime teha lahenduse, kus pole vaja eraldi tehnikut. Idee on selles, et ei peaks keerulisi programme õppima mitu aastat, vaid saaks toodet kohe kasutada," ütles Kallas. Selleks algatati Indiegogo keskkonnas kampaania, mis võimaldab rahastajatel lampe ette tellida - nii saab Digital Sputnik tõestada, et toote järele on nõudlust.

"Suuremale turule on vaja suuremaid numbreid - kui meil on tellimused olemas, saame minna tarnijate juurde läbi rääkima asju. Rahastuse kogumine ongi selle jaoks, et näidata, kui suur kliendibaas meil on. Muidu, kui oleksime lambid ise valmis teinud ja siis müüki pannud, oleks hind kolm korda kõrgem. Tahame tulla mõistliku hinnaga turule, praegu teavad meid oma ala spetsialistid, aga tahame ka näiteks fotograafidele ja pulmavideote tegijatele midagi pakkuda," seletas Kallas.

Mees tunnistas, et tellimuste suur hulk võtab piltlikult öeldes jala värisema. Toota tuleb vähemalt 2500 lampi. "Hirmus on ikka. Kui tänase päevani on meil kliente kokku olnud sadakond, siis nüüd peab firma päris jõuliselt arenema," märkis ta.

Lampide tootmine toimub Pärnus ja Tallinnas, Eestis välja seda viia plaanis pole. Pärnus on partneriks Oshino Electronics Estonia OÜ.