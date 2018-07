Eesti Loto juhiks sai endine Teletorni juhataja

Tänasel Eesti Loto nõukogu koosolekul valis ettevõtte nõukogu viie finalisti hulgast uueks juhiks pikaaegse Tallinna Teletorni juhataja Riina Roosipuu. Roosipuu vahetab välja Heiki Kranichi, kes oli sellel kohal pea 10 aastat.

„Näen, et minu roll on edasi arendada Eesti Lotot kui kaasaegsel tehnilisel platvormil pidevalt uuenevaid tooteid pakkuvat meelelahutusettevõtet, kes kannab hoolt vastutustundliku mängimise põhimõtete levimise eest ühiskonnas. Soovin, et üha rohkem inimesi näeks lotomängu mitte pelgalt kiire tuluteenimise võimalusena vaid ka isikliku kaudse panusena Eesti kultuuri ja spordi toetamisele.“ ütles Riina Roosipuu.

Riina Roosipuu oli aastatel 2010-2017 SA Tallinna Teletorni juhataja, kus tema juhtimisel korraldati teletorni renoveerimistööd, kujundati uus sisuline ja turunduskontseptsioon ja arendati torn mitmekülgseks turismikeskuseks. 2012.a. kevadel taasavatud teletorn on kujunenud üheks Eesti enimkülastatavaks turismiobjektiks nii sise- kui välisturistide hulgas. Varasemalt töötas Roosipuu 11 aastat IBM Eestis müügijuhi ja hiljem tegevjuhi kohusetäitjana.

Nõukogu tänab Eesti Lotot viimased üheksa aastat edukalt juhtinud Heiki Kranichit. Nende aastate jooksul on Eesti Loto käive enam kui kahekordistunud ning eelmisel aastal ületas puhaskasum 10 miljoni euro piiri. Heiki Kranichi enda sõnul pole see olnud mitte tema, vaid suurepärase meeskonna teene, kes on teinud oma tööd pühendunult, loovalt ja vastutustundlikult.