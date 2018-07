Eesti Loto saab Heiki Kranichi asemel uue juhi

Eesti Loto nõukogu valib teisipäeval ettevõttele uue juhatuse esimehe, ettevõtte senine juht Heiki Kranich sellele kohale ilmselt tagasi ei pääse, kirjutab err.ee.

Riigi äriühingu juhi kohale laekus 25 avaldust. Lõpuks valis personaliotsingufirma Fontes välja viis kandidaati, kelle hulgast valitakse uus juht.

ERR-ile teadaolevalt kandideeris uuesti ka Eesti Loto senine juht Heiki Kranich, kuid tema valituks ei osutu. Reformierakonda kuuluv Kranich ise ei soovinud enne nõukogu otsust kommentaari anda.

Eesti Loto nõukogu koguneb uut juhti valima kell 14. ERR-ile teadaolevalt on üks favoriite sellele kohale ettevõtja ja endine Tallinna teletorni juht Riina Roosipuu.

Eesti Loto nõukogu esimees Rain Laane ei soovinud enne nõukogu istungit kommentaare anda, kuid varasemalt on ta öelnud, et häid kandidaate on piisavalt.

Eesti Loto nõukogusse kuuluvad lisaks Laanele veel ka Pille-Riin Kaare, Kaie Koskaru-Nelk ja Valev Tõnisson.

