Eesti Loto uus juht: iga hinna eest ei saa inimestelt raha välja pigistada

Novembrist Eesti Loto juhina alustav Riina Roosipuu ütles intervjuus ERR-ile, et turundus ja müük on tema tugevus, kuid sellega ei saa minna nii kaugele, et igaühe käest ja iga hinnaga raha kätte saada. Ta lubab kauaoodatud uut kesksüsteemi, kodulehte ja uusi mänge.

Küsimusele, milline on Eesti Loto viie aasta pärast, vastas Roosipuu, et põhiliseks jääb eesmärk toota kasumit ja toita riigieelarvet, kuid selle kõrval tuleb hoida hasartmängu sõltuvuse taset madalal. "Aga kindlasti viie aasta pärast keegi ei küsi, miks sul nii kole kodulehekülg on," lisas ta.

Mullu kasvas Eesti majandus ligi 5 protsenti, sellega koos palgad, aga Eesti Loto müügitulu vähenes 3,4 protsenti. "Lotos on toimunud erinevaid tehinguid, millest need tulemused on sõltunud ja mulle selgitati tagamaid," ütles Roosipuu.

"Mis minu jaoks võib-olla tegi lotoäri põnevaks, on see, et tegu pole lihtsalt asutusega, kus sa saad ja pead müüma võimalikult rohkem. Me samal ajal tahame vastutada, et inimesed ei satuks sõltuvusse, ei mängiks oma piirvõimetest üle, kasutaks seda raha, mis neil on võimalus lõbustusele kulutada," ütles ta.

"Me ei saa minna oma müügi ja turundusega sinnamaale, et me igaühe käest selle raha iga hinna eest ära võtame. See kasv ei saa olla väga äkiline ja kiire," lisas Roosipuu.

