Eesti - maailma saastamise must lammas

Eesti on Euroopa süsinikuintensiivseim riik Foto: Kuvatõmmis , Internet

Eks ole üldiselt teada, et Eesti on põlevkivi kasutamise tõttu üks Euroopa suurimaid per capita saastajaid. Leheküljel electricitymap.org avaneb aga reaalajas pilt, mis toob karmi tõe visuaalselt koju kätte - oleme süsinikuintensiivsuse järjestuses maailmas viimasel kohal!