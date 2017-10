Eesti maine on finantsmaailmas halvenenud

Saksa pangandushiid Deutsche Bank lõpetas selle aasta aprillis Eestis dollarimaksete pakkumise. Otsuse taga on rahapesuskandaalid, mis on finantsmaailmas Eesti maine laastanud. Mõjurid on ka meie paiknemine Venemaa läheduses ja naaberriigi Läti lembus Vene raha vastu.

LHV Panga rahapesu tõkestamise juht ja endine rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul ütles, et otsest süüdlast ei tasu otsida, pigem tuleks vaadata asjaolude kokkulangemist. „Esiteks on pankade roll tunduvalt suurenenud. Ühel pool on järelevalveasutuste regulatsioonid ja nendele lisandub pankade omapoolne järelevalve standardi tõstmine, mis lõpuks kujunebki trendiks. Me ei räägi enam rahapesu tõkestamise süsteemist, vaid finantsasutuse usaldusväärsusest ja läbipaistvusest,” ütles ta.