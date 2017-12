Eesti majandus seisab üha enam teenindusel, vähem põllumajandusel

Jaotades Eestis loodav lisandväärtus tegevusalade kaupa teeninduse, ehituse-tööstuse ja põllumajanduse vahel, on suurima kaaluga teenindussektor, mille tähtsus suurenes kõigis maakondades. Enamasti tähendab see põllumajandussektori kahanemist, selgub statistikaameti andmetest, kirjutab ERR.

Statistikaameti andmeil loodi möödunud aastal enamik ehk 64 protsenti Eesti majanduse lisandväärtusest Harjumaal. See teeb 13 miljardit 21-st miljardist eurost, kusjuures 11 miljardit eurot Harjumaa summast moodustab Tallinnas loodud lisandväärtus.

2016. aastal on teeninduse osatähtsus kogu Eestis loodud lisandväärtusest 70 protsenti. Eelkõige Tallinna ja Tartu mõjul oli teenindussektoril kõige suurem osatähtsus Harjumaal (78 protsenti) ning Tartumaal (70 protsenti).

Põllumajandussektori osatähtsus oli 2016. aastal kolm protsenti Eesti lisandväärtusest. Suurim oli sektori osatähtsus Jõgeva maakonnas (16 protsenti).

Teenindussektori kasv on vähendanud ka põllumajandussektori osa maakondade lisandväärtuses. Lisaks on sektoris viimastel aastatel mureks olnud seakatk ja väike viljasaak, mille tõttu on lisandväärtuse osatähtsus vähenenud kõigis maakondades.