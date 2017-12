Eesti majanduseliit ei oska arvutada

Opositsiooni kriitika uue füüsilise isiku maksuseaduse suhtes peegeldab nende erakondade sisutühjust. Kas tõesti peakski maksulahendusi looma põhimõttel, et oleks hea lihtne arvutada, küsib TTÜ magistrant Priit Pekarev Äripäevas.

"Selle asemel, et väidelda ideoloogiate ja pikema ühiskondliku narratiivi üle, tehakse meil siin peamine probleem hoopis sellest, et ei osata tuhande piires numbreid kokku lüüa. Saaksin kurtmisest aru kui maksu peaks arvutama funktsiooni, tuletamise või algoritmvõrrandite abil. Aga nii see ei ole. Tavaline arvutamine kuni neljakohaliste arvudega," leiab Pekarev arvamusloos.

