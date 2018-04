Eesti Meedia juht Sven Nuutmann ostis võistlusjahi

Sven Nuutmanni sportjaht One Off 37

Itaalia laevaprojekteerimisfirma Cossutti Yacht Design teatas, et sai valmis sportjahi, mis on ehitud Eesti Meedia värvidega. Võistlusjaht ei kuulu aga ettevõttele, vaid selle juhatuse esimehe Sven Nuutmanni firmale Läänekas OÜ.

"Soovime Eesti Meedia purjetamistiimile edu!" seisab pressiteate lõpus. Laeva kaptenina on ära toodud Nuutmann ning roolimehena Juss Ojala.

"Võin kinnitada, et Eesti Meedia ei ole jahti ostnud," märkis Nuutmann, kes ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida, viidates selle eraelulisusele.

Tegemist on 11,3 meetri pikkuse jahiga One Off 37, mis on ehitatud just võistlustel osalemiseks. Laeva ehitas valmis Tallinnas asuv Ridas Yacht.