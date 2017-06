Eesti Meedia kolib 2019. aastal Sikupilli kõrvale

Praegu Maakri 23a asuv AS Eesti Meedia kolib 2019. aasta suvel Tartu maanteele Sikupilli kaubanduskeskusest üle tee asuvasse uude hoonesse.

"Oleme jätnud endale pikema akna, paari kuu jooksul toimub kolimine," ütles Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann.

Maakri maja edasine saatus on esialgu lahtine. "Maja omanikul, Norra investoril on erinevad plaanid, aga need pole lõplikult paigas. Üks variant on, et ta müüb selle maha, kuna see on tal ainuke kinnisvara Eestis. Ta on ka mõelnud mingisuguse hotelli teha siia, aga midagi kindlat pole," sõnas Nuutmann.

Eesti Meedia tahtis tegelikult Maakri majas edasi tegutseda, aga see osutus liiga riskantseks. "Meie esimene eelistus oli jääda Maakri majja ja lasta siin kapitaalremont teha, aga me ei jõudnud selle osas kokkuleppele," ütles Nuutmann. Ta viitas ka järgmisel aastal Lõuna-Koreas toimuvatele taliolümpiamängudele, mille ülekannetega samal ajal remondi tegemine oleks olnud riskantne.

Eesti Meedia uus maja tuleb Tartu maantee 80a/80b kinnistule, mida arendava Fausto Capitaliga on sõlmitud ka rendileping.