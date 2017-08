Eesti Meedia ostab kinnisvaraportaali City24

AS Eesti Meedia soetab kinnisvaraportaali City24 Eesti ja Läti äriüksused. Eesti Meedia väitel ei vaja nad selleks konkurentsiameti luba.

AS Eesti Meedia omandab City24 Eesti ja Läti äriüksused Kinnisvaraportaal AS-i ja City24 SIA. Kuivõrd ostetava ettevõtte käive Eestis jääb alla 2 miljoni euro piiri, siis ei vaja tehing Eesti Meedia väitel konkurentsiameti luba.

„City24 ja KV.ee jätkavad Eestis eraldiseisvate portaalidena ning Eesti Meedia ei kavatse sekkuda aktiivselt ettevõtete juhtimisse. City24 portaali ostmisel mängis olulist rolli asjaolu, et see võimaldab Eesti Meedia AS-il laieneda Läti turule, kus KV.ee pole kanda kinnitanud. City24 on Lätis tugev kaubamärk ja kontrollib ligi poolt kinnisvarakuulutuste turust,“ sõnas Eesti Meedia AS juhatuse liige Sven Nuutmann.

„Ei saa salata, et ostuprotsessi motiveeris kiiresti lõpuni viima ka kuue kinnisvaraettevõtte ja konkureeriva meediakontserni selge plaan asutada uus kinnisvaraportaal,“ möönis Nuutmann.

Osapooled ei avalikusta tehingu maksumust.