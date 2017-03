Eesti Meediale kuuluv kinnisvaraportaal jääb pooltühjaks: 11 kinnisvarafirmat eemaldavad oma kuulutused

Seoses kinnisvaraportaali kv.ee hinnapoliitika muutumisega, millega tõuseb portaalis kuulutamise tasu ebamõistlikult suureks, on otsustanud 11 Eesti suuremat kinnisvarabürood, sealhulgas ka Arco Vara, kv.ee portaalist lahkuda. Kokku tähendab see ca 15 000 objekti kadumist kv.ee keskkonnast, mis on 40% kõikidest nende kuulutustest, teatab Arvo Vara oma pressiteates. Kv.ee kuulub Eesti Meedia kontserni.

Viimane hinnatõus kinnisvarabüroodele toimus 2016. aasta sügisel, 2017. aasta alguses tõstis kv.ee tavakasutajate kuulutuse maksumust 60% võrra (enne 9.99 €/kuu, nüüd 15.99 €/kuu) ning alates 1. aprillist muutub kinnisvarabüroodele kv.ee portaalis kuulutamine kuni 450% kallimaks. Selline hinnatõus ei ole mitte kuidagi põhjendatav ega aktsepteeritav. Eesti kinnisvaraturul on viimased 15 aastat juhipositsioone vedanud kaks suurt kinnisvaraportaali, aja ja harjumusega on tekkinud aga monopoliseis, mille all kannatavad tegelikult sisu loojad ehk meie ise. Suhtumine, kus oluline on suurem turuosa ja kasum, mitte pakutava teenuse kvaliteet, ei ole jätkusuutlik. Selline pidev ja hiiliv hinnatõus on viinud meid olukorda, kus oleme otsustanud loobuda kv.ee teenustest ning otsida alternatiive mujalt. Seoses sellega kaovad meie kuulutused ka sama grupi poolt hallataval soov.ee leheküljelt. Kõikides teistes suuremates ja väiksemates kinnisvaraportaalides oleme endiselt esindatud. Kv.ee lehel on tänase (31.03) seisuga 35 220, city24.ee 32 600 ja kinnisvara24.ee 14 650 aktiivset müügi- ja üürikuulutust.