Eesti mees juhib üht Londoni paremat taksofirmat

Ivo Auliku taksofirma on valitud omal alal Londoni parimaks. Tehnoloogia on taksonduses viidud kõrgtasemele.

Ivo Aulik kolis Londonisse juba 1999. aastal. Saabus turistina ega läinudki enam ära. Aulikul oli Londonis paar sõpra, kes kutsusid ta tööle Birminghami puu- ja köögiviljade pakkimise tehasesse. Kuna tal oli taskus ainult 15 naela, võttis ta ränkraske töö vastu.

Kohtusime Aulikuga tema Canary Wharfi kontoris, äripiirkonnas, mis kaardilt vaadates on kui Thamesi jõe poolsaar. Firma teine omanik on lõuna-aafriklane Bradley Lok. Ettevõttel on kaks kontorit, ühes neist asuvad ka nn kiisud ehk taksofirma kõnekeskus. Siinsete „kiisude” seas on suur hulk mehi.