Eesti möödus keskmiste palkade edetabelis Portugalist ja Kreekast

Ülevaate Euroopa Liidu keskmistest palkadest avaldas oma veebilehel Gruusias tegutsev ettevõtja ja investor Reinis Fischer.

Tabelist ilmneb, et netopalkade järjestuses on suurim, 3000 eurot ületav keskmine sissetulek Taanis ja Luksemburgis ning umbes 2500 euroni küündib see Rootsis, Soomes ja Iirimaal.

Kui veel 2017. aastal edestasid Eesti keskmist netopalka nii Kreeka kui Portugali palgasaajad, siis möödunud aastal õnnestus Eestil neist mööda minna. Portugali keskmine langes aastaga 984 eurolt 925 euroni ning Kreekas 945 eurolt 917 euroni, samal ajal, kui Eestis tõusis keskmine netopalk 945 eurolt 957 euroni.

Lätis oli keskmine netopalk 738, Leedus 693 eurot.