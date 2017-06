Eesti muusika idufirma kaasas Skandinaavia turule minekuks 100 000 eurose investeeringu

Eesti muusika idufirma Fanvestory plaanib laieneda välisturgudele ning kaasas selleks äri edendamiseks 100 000 eurot investeeringuid.

Fanvestory esimese investeerimisringis lõid kaasa kokku 9 investorit kokku kolmest riigist. Eesti poole pealt lõid kaasa 4 EstBAN’i liiget. Soomest tuli 3 investorit, nende hulgas tuntud Soome muusikatööstuse esindajad Jukka Immonen ja Samu Haber. Üheksas ingelinvestor, kes on NordicBAN liige, tuli Taanist.

Soome kui ka Rootsi turul plaanitakse alustada juba septembris tänu Jukka Immonenile, kes on tuntuim muusikaprodutsent Soomes ja ühtlasi Fried Music Oy asutaja, ja Samu Haberile, kes on Sunrise Avenue laulja ja globaalsete hittlugude „Fairitale Gone Bad“ ja „Hollywood Hills“ autor.

Fanvestory lansseeris oma platvormi 30. märtsil Tanel Padari projektiga, millele järgnes koostöö Tommy Cash’iga. Hetkel on Fanvestory.com platvormil avatud projektid Ott Leplandiga, Põhja-Tallinna ja Mahavokiga.

Iga projetiga pakutakse fanvestoritele boonuseid lisaks võimalusele saada osa loomingu tulevasest edust.