Eesti Nokia. Iga viies töötaja teeb tasuta ületunde

„Koguni 31 protsendil noortel töötajatel on ületunnid tasustatud, mis võib tuleneda tehtava töö iseloomust. Paljud noored alustavad töökogemuse haaramist ametikohtadel, mis on tasustatud tunnipõhiselt, seega on ka ületunde märksa lihtsam arvestada,” leidis Henry Auväärt. „Ületunnitöö tegemine on levinud pea kõikides vanuserühmades, kuid kõige vähem tuleb ületunde ette 36–45-aastastel töötajatel, kus 40% vastanutest leidsid, et on teinud ületunde.“

Ületundide tasustamine on kõige levinum tööstuses, transpordi- ja logistikasektoris, infotehnoloogia valdkonnas ja klienditeeninduses.

Ka OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) 2017. aasta andmed kinnitavad eestlaste töökust võrreldes naaberriikidega. „2017. aastal tegid eestlased tervelt 229 tundi rohkem tööd kui näiteks soomlased. Veelgi enam, antud näitaja on aastaga kasvanud tervelt 9 tunni ehk rohkem kui 1 tööpäeva võrra,“ sõnas Henry Auväärt. „Ühtlasi on Eesti lähiriikide võrdluses ka ainus, kus aastane töötundide arv on kasvutrendis.“