Eesti noor leiutaja: karjäärile aitab kaasa tavaharjumustest loobumine

Selline on sariettevõtja Karoli Hindriksi nõuanne. Selle tõeni tee oli raske. Oma esimese äri rajas ta 16-aastaselt, luues jalakäijatele helkuri, olles sellega Eesti noorim leiutaja.

„Ma sain oma esimese äriga nii kiiresti tuntuks,“ märkis ta selle kohta, et teda kutsuti esinema lugematusse arvu koolidesse ja ärifoorumitele. „Lõpuks kulus mul rohkem aega oma ärist rääkimisele kui äri ajamisele.“

Kuulsus viis selleni, et temast sai MTV laienedes ettevõtte Eesti juhatuse esimees. Samas jäid tema enda ärid tagaplaanile.

„Mitte miski ei aidanud mind ega mu äri, kuid see juhtis minu aega ja tähelepanu mujale,“ märkis ta.

See oli viga, mida 35-aastane oma värskeima äriga Jobbaticaliga ei plaani korrata. See on ka soovitus, mida ta jagab oma töötajate värbamise portaalis huvilistele.

Kui nüüd Hindriksile midagi soovitatakse, küsib ta kolm lihtsat küsimust. Kas see aitab minu äri? Kas see aitab minu perekonda? Kas see tuleb mulle endale kasuks?

Kui ühele küsimuselegi tuleb vastuseks jah, siis ta tegeleb asjaga. Vastasel korral mitte.

"Ma tean, et ma olen parem ema, juht ja inimene, kui ma tõmban selge joone,“ märkis ta.

Ta tunnistas, et tal on seda tegelikult ka praegu raske teha. „See on keeruline ja ma ikka veel õpin,“ märkis ta. Küll aga aitas see tal olla loovam oma aja planeerimisel, mistõttu õigele asjale tuleb jah vastus.