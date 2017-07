Eesti Õigusbüroo vastulause Tanel Tarumi kriitikale: kinnisvaraekspert näitas, et ta ei jaga õigusvaldkonnast midagi

Vastuseks 1Partner Kinnisvara asutaja Tanel Tarumi kriitikale riigi toel õigusabi osutamise kohta kinnitab Eesti Õigusbüroo juhi Artur Fjodorov, et riiklikult toetatud õigusabisüsteem ellu kutsutud väga praktilistel põhjustel ning Tarum räägib asjadest, millest ta midagi ei tea.

Järgneb Eesti Õigusbüroo juhi Artur Fjodorovi vastulause täies mahus:

Tänases Ärilehe artiklis "Tanel Tarum: tasuta riiklik õigusabi nuumab rikkaid ja hulle" võttis 1Partner Kinnisvara asutaja hr Tanel Tarum nõuks teravalt kritiseerida Eesti Õigusbüroo tegevusvaldkonda – riigi toel õigusabi osutamist Eesti elanikele.

Tunnustatud kinnisvaraekspert võttis sõna teemal, millega tal puudub igasugune kokkupuude ja näitas, et ta ei jaga õigusvaldkonnast kohe üldse mitte mindagi. Selle tulemusel leidis ta, et õigusabisüsteem on kasulik vaid „rikastele ja hulludele.“

Hr Tarum leiab, et õigusnõu peaksid andma kohalikud sotsiaalosakonnad. Selline väide on niivõrd asjatundmatu ja elukauge, et seda on võimatu tõsiselt võtta. Ka kõige parema tahtmise korral ei muutu sotsiaalosakonnad kunagi õigusbüroodeks.

Tarumi arvates ei jõua abi abivajajateni, sest teavitus selle kohta saadeti eesti.ee portaali konto omanikele. Teenuse teavituskampaania korraldati eraldi riigihanke tulemusel ning e-kirjade saatmine oli selles vaid üks, väga väike osa. Teated õigusabi teenuse kohta olid üleval veel ka avalikes kohtades reklaamikandjatel, raadios, ühistranspordis, kohaliku omavalitsuse ja riigi ametiasutustes jne.

Hr Tarumi arvates hakkavad inimesed nüüd esitama kaebusi selle kohta, et naabri kass teeb kõva häält ning lasevad sünnipäeva kutsed juristil üle vaadata. Selline arvamuseavaldus võib parimal juhul heita valgust sellele, millised õigusküsimused hr Tarumit vaevavad või siis milleks kinnisvara valdkonnas õigusabi kasutatakse. Eesti Õigusbüroo kogemusele tuginedes võin aga kinnitada, et peale hr Tarumi kellelgi teisel selliseid õigusalaseid probleeme ei ole. Inimeste mured on vägagi praktilised. Tüüpilisemad nendest on elatise ja perekonnasuhete küsimused, tööalased suhted, võlaküsimused. Mitte kuskil ei näe ma kassi ja sünnipäevakutsete probleemidega kinnisvaraeksperte või teisi „rikkaid ja hulle.“

Antud juhul on riiklikult toetatud õigusabisüsteem ellu kutsutud väga praktilistel põhjustel. Väga paljud inimesed pöörduvad väga paljudel puhkudel oma väga praktiliste õigusprobleemidega erinevate ametiasutuste poole, kes ei ole siiski pädevad õigusnõu andma. Selle kohta on Justiitsminister selgitusi jaganud näiteks siin. TV3 poolt korraldatud päevaküsitluse tulemusena ei saa tervelt 89% vastanutest endale kvaliteetset õigusabi lubada. Iga inimese õigusmure ei vaja ka tingimata tippadvokaadi sekkumist. Rääkimata sellest, et vähesed saavad seda endale lubada.

Hr Tarum avaldab, et tema maksumaksjana ei soovi riigi õigusabi süsteemi üleval pidada. Noh, sama loogika järgi ilmselt ei soovi ta ka maksta sotsiaalmaksu, sest ei ole pensionär. Või ravikindlustust, kuna ei ole haige. Või ei näe mõtet maksta makse tuletõrje ülalpidamiseks, kui enda maja parajasti ei põle. Kogu lugupidamise juures, sellise tasandi arutelu ei vääri suuremat tähelepanu.