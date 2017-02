Eesti oli Soome õlletootja tulemuste mustaks lambaks

Soome õlletootja Olvi avaldas täna neljanda kvartali tulemused, kus on näha A. Le Coqi tulemuste halvenemine.

Eestis vähenes ettevõtte koguseline müük neljandas kvartalis aastaga 9,9 protsenti, 24,4 miljonile liitrile. Käive vähenes 6,7 protsenti, 15,2 miljonile eurole. Eestis vähenes ärikasum aastaga 22,9 protsenti, 2,4 miljonile eurole.

„Eestis oli kasumlikkus jätkuvalt väga heal tasemel,” kommenteeris Olvi tegevdirektor Lasse Aho. „Eestis on plaanis 1. juulist tõsta erakordselt palju lahja alkoholi aktsiisi. Kui see toimub, siis suurendab see tõenäoliselt Eesti ja Läti vahelist piiriülest ostmist. Eesti sadamates ja laevades väheneb müük ja osa Eestis seni ostetud alkoholist ostetakse edaspidi Soomes.”

Balti riikide seas oli täheks Läti, kus ärikasum paranes 13 protsenti. Ettevõttele oli see Lätis ajaloo parim tulemus.