Eesti Õliühing sai Toomas Saksa asemele uue juhi

Eesti Õliühingu juhatuse liikme Siret Liivamägi sõnul on Eesti Õliühing muutumises ja seetõttu on ka loogiline, et liitub uus tegevjuht. „Eesti Õliühing ühendab Eesti riigi suurimaid maksumaksjaid ning on strateegiliseks partneriks mitmetele riigiinstitutsioonidele. Me peame seda koostööd väga oluliseks nii seadusandluse arengute kui ka maksupoliitika kujundamise valdkonnas. Magnus Brauni tugev juriidiline ekspertiis väärtustab kindlasti seda koostööd,“ sõnas Liivamägi.

Magnus Braun jätkab tööd paralleelselt Õliühingu juhtimisele ka advokaadibüroos Lextal.

Siret Liivamägi sõnul on Õliühing tänulik organisatsiooni senisele juhile Toomas Saksale aastakümneid tehtud pühendunud töö eest. „Toomas Saks on kahekümne aasta jooksul olnud kõneisikuks suuremaid Eesti kütuste jae- ja hulgimüügi ettevõtteid ühendavale Õliühingule ja kogu sektorile ning usaldusväärseks partneriks riigile. Eesti Õliühing tänab ja tunnustab Toomas Saksa tehtud töö eest,“ sõnas Liivamägi.

Eesti Õliühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis asutati 20. mail 1993. Õliühingusse on vabatahtlikkuse alusel koondunud Eesti Vabariigis naftasaadustega tegelevad ettevõtjad. Täna on Õliühingul 13 liiget, kelle tegevusaladeks on mineraal- ja biokütused.