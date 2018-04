Eesti õlletootjad murdsid Rootsi suurima kaubandusketi põhivalikusse

Eesti väikepruulikojad Tanker ja Põhjala ekspordivad alates aprillist käsitööõlut Rootsi suurima kaubandusketi ICA tellimusel kõikidesse kauplustesse üle riigi.

Esmatellimus kahelt Eesti pruulikojalt kokku on 24 000 pudelit, edasised tellimused sõltuvad käsitööõllede müügiedust Rootsi kauplustes.

Eesti tootjate õlled valiti Rootsi kaubandusketti iga poole aasta järel toimuval tiheda konkurentsiga konkursil. ICA valis kevadel sortimenti kokku neli uut õlut. Kahe Eesti väiketootja sattumine sellesse nimekirja annab tunnustust kohaliku väikepruulimise tasemest.

“Kuigi Rootsi on ülemere naaber ja võiks eeldada, et Eesti kaubad seal on tuntud, eelnes ekspordi alustamisele ikkagi pikk ja sihikindel töö,” selgitas Tankeri pruulikoja juht ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Jaanis Tammela.

“Esimene tagasiside on olnud positiivne ja annab julgust loota, et pälvime Rootsi õllesõprade tunnustuse ja meie käsitööõlledel õnnestub ülemere naabrite juures tugevalt kanda kinnitada.”

Toidupoed tohivad Rootsis müüa kuni 3,5-protsendilise alkoholisisaldusega õlut, mistõttu on mõlemad valituks osutunud Eesti õlled tavapärasest lahjemad: Craft FM ja Kreuzberg.

Tankeri Craft FM on kerge tsitruselise maitsega ja vähese alkoholisisaldusega pale ale stiilis õlu. Põhjala Kreuzberg on värskendav hapu nisuõlu, mille valmistamisel on kasutatud piimhappebakterit.