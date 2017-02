Eesti oma Forresterid: kuidas käib Eesti tippmoeloojate käsi?

Täna õhtul on Estonia teater täis ilu ja uhkust. Presidendi vastuvõtt ja ball on muuhulgas (või siis eelkõige) koht, kus oma ilusaid kaasasid ja riideid näidata. Moepolitsei on valvel ning järgnevatel päevadel võid sa sattuda mitmetesse TOPidesse. Kuulsust koguvad ka Eesti moekunstnikud. Ärileht võttis vaatluse alla 11 meie tippu ja vaatas, kuidas nende firmadel majanduslikult läheb.

See, mida me ballisaalis ja kätlemisjärjekorras näeme on glamuur, kleitide endi tegemine on kahtlemata ränk töö ja vaev ning nende hind võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Eks varsti selgub, millised on selle aasta presidendi vastuvõtu hitid ning kallimad rüüd.

Vaatame aga kuivi numbreid ettevõtete majandusaasta aruannetest.

Käibe poolest on kõige vingem tegija Katrin Kuldma, kuid tema näitas 2015. aastal ka kõige suuremat miinust. Müügitulu osas järgnevad Kuldmale Tiina Talumees ning Lilli Jahilo. Üle 100 000 teenis 2015. aastal ka Liina Stein.

Nimekatest moeloojatest näitavad tagasihoidlikumat tulemust tabeli ainsad mehed ehk Kirill Safanov ja Aldo Järvsoo.

Kasumikuninganna oli 2015. aastal Liina Stein 11 405 euroga. Jaotamata kasumit on enim Lilli Jahilol (42 064 eurot). Tema firma teine osanik on ateljee juhataja Tene Kipp.

Iris Janvieri ettevõtte omanikuks on Arina Baranovskaja, kuid majandusaasta aruandes toodud kontaktiks on siiski Janvier.

Tabelist ei leia me üht kuulsamat Eesti moeloojat Üllo Pohjanheimot. Põhjus on lihtne. Tema on oma äriasju ajanud selliselt, et alates 19. septembrist 2016 on tal peal ärikeeld.