Eesti on järjekindlalt liikunud keskse valitsemise suunas. Kuhu edasi? Kas kõva rusikas või rohkem sõnaõigust inimestele?

Danilovi sõnul on ühiskonnas kujunenud vastandlikud seisukohad: must ja valge, tõhus ning ebatõhus. „Spekter on oluliselt mitmekesisem. Kui see välja joonistada, siis kaevikusõda väheneb. Kui valikuid on rohkem, siis võib oma nägu kaotamata kaevikust välja tulla,“ rääkis ta.

Kui mõtleme Eesti eelistele, siis on meie suur eelis ja edu riigivalitsemisel ja e-riigi arendamisel on Danilovi sõnul olnud karismaatiliste liidrite poolt veetud lipuprojektid. Meie oluliste otsustajate hulk on piisavalt väike ning kui visionääril on piisavalt hea idee ning ta suudab poliitilist toetust ja ressursse mobiliseerida (olgu selleks siis e-residentsus või e-maksuamet), siis see mudel on hästi töötanud ning sellele kaardile tuleks panustada ka edaspidi.

Vaeslapse ossa on Danilovi sõnul aga jäänud avalike teenuste, digitaalsete teenuste keskmise taseme ühtlane kasv. Eriti kohalikud omavalitsused ning sotsiaal- ja tervise valdkond. „Ei saa öelda, et lood oleksid päris halvasti, aga küsimus on, et e-teenuste digiareng on projektipõhine, seda peaks tasakaalustama, et keskmine tase läbi kõikide valdkondade ühtlaselt kasvaks,“ rääkis Danilov.

Sageli tuuakse välja, et meie eelis on väle ja kiire otsustamine ning eksperimenteerimine. Sellega võib kaasneda aga oht, et kannatab legitiimsus. „Kui vaatame selliseid projekte nagu Rail Baltic ning tselluloositehas, siis võib väita, et väleda ja kiire eksperimenteeriva otsustamise käigus on legitiimsus kannatada saanud,“ lausus Danilov, lisades, et oluline väärtus riigivalitsemise peale mõtlemisel on arutlev ja kaalutletud otsustamine, mis haakub kaasamisega.

Arenguseire Keskuse uuringute juhi Meelis Kitsingu sõnul on aastani 2030 koostatud stsenaariumite eesmärk tekitada diskussiooni ning kujundada seiskoht meie edasise arengu suhtes. Kas me peaksime liikuma individualiseerituse või universaalsuse suunas; kas soovime osaleda ja kaasata või saada riigijuhtide suuniseid; kas otsustamisprotsess toimub alt üles või hoopis ülevalt alla. Kas me tahame keskenduda strateegilisele pikaajalisele juhtimisele või olla lühiajaliselt paindlikud. Kas saadavad teenused tuginevad solidaarsuse põhimõttele või on panusepõhised. Ning kas meie riigikogu on tööparlament või hoopis kõneparlament.

Riigivalitsemise ja e-riigi viis stsenaariumit on järgmised: