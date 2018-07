Eesti on juba mitu aastat positiivse sisserännu maa, tööealiste hulk aga väheneb

Ehitajad Foto: Priit Simson

Eesti rahvaarv suureneb. Juba kolm aastat on välisrände saldo olnud positiivne ja kahel aastal neist on sisseränne kompenseerinud loomuliku iibe miinuse – suurenenud on ka rahvaarv. Samal ajal ei ole sündide arv märgatavalt muutunud ja laste arv naise kohta jääb endiselt palju alla taastetaset. Vananemine on endiselt oluline rahvastikku kujundav protsess, kirjutab statistikaameti vanemanalüütik Alis Tammur statistika kvartalikirjas.