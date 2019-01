Eesti on Junckeri fondi suurimate kasusaajate nimistu tipus

Euroopa Kontrollikoda avalikustab teisipäeval Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tulemusi puudutava raporti, vahendab Politico.

Fondi nimetatakse selle algataja, Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri järgi ka Junckeri fondiks. See käivitati 2014. aasta novembris ning 2017. aasta lõpus otsustati EFSI't pikendada 2020. aastani. Fondi eesmärk on olnud investeeringute suurendamine ning majanduse elavdamine.

Politico sõnul on Euroopa Komisjoni statistika kohaselt Junckeri fondist enim võitnud riikide seas ka Eesti. Kümme suurimat kasusaajat on Komisjoni andmetele tuginendes: Kreeka, Eesti, Portugal, Hispaania, Leedu, Läti, Bulgaaria, Soome, Poola ja Itaalia.

Euroopa Komisjoni andmetel on EFSi suutnud oma senise tegevusaja jooksul kaasata 371,2 miljardi euro väärtuses investeeringuid, mis on oluliselt rohkem kui Junckeri algne plaan ette nägi. 2014. aasta lõpus europarlamendi ees fondi ideed kaitstes lubas Juncker kaasata 315 miljard euro ulatuses investeeringuid.

Tänaseks kaasatud investeeringutest kaks kolmandikku on tulnud erainvestoritelt. Aastaks 2020 on Juncker lubanud kaasatavate investeeringute summat kasvatada 500 miljardi euroni. Komisjoni statistika kohaselt on Junckeri plaan kasvatanud EL-i SKP-d 0,6%. Küll aga on siin veel pikk maa minna, sest aastaks 2020 peaks see number olema 1,3% ELi SKP-st.

Junckeri fondist ja sellest, kuidas siinsed ettevõtted sellest võitnud on, kirjutas Ärileht alles hiljuti, kui keskendus sellele, kuidas fond siinset iduedu tagalat kindlustab.