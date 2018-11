Eesti on olnud ekspordiriik, aga väga kehv müüja

Kuidas globaalsesse väärtusahelasse sisse saada? „See on palju keerulisem kui seal püsida,” lausus üle maailma 5000 kliendiga firma Chemi-Pharm asutaja ja juht Ruth Oltjer arenguseire keskuse ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tootlikkuse teemalisel konverentsil.

„Kui oled allhankija, siis niipea, kui sul natuke raha üle jääb, on mõtet panustada teadus- ja arendustegevusse,” soovitas Oltjer. „Mida kõrgemale me väärtusahelas tõuseme, seda rohkem raha saame ja pealegi ei visata meid sellest ahelast nii kiiresti välja. Mida rohkem me suudame disaini, tehnoloogia vms vallas, seda raskem on meid välja visata. Kui oled ainult hinnaga, on see väga lihtne,” rääkis Oltjer. Ta lisas, et viie aasta pärast peaksime panema arendus- ja teadusinvesteeringutesse vähemalt 2% SKP-st. Ta tõi näiteks Iisraeli, kus panustatakse 4,3% SKP-st. „Iisrael sai rikkaks riigiks sellepärast, et panustab teadusarendusse,” kinnitas ta.