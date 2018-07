Eesti õpilasfirma liige pälvis Euroopa õpilasfirmade võistlusel kõrge tunnustuse

Kersti Loor märkis, et võit läks kindlasti õigesse kohta, sest lisaks innovaatilisele ideele oli neil ka pakkuda tugevat sotsiaalset aspekti. „Meie tüdrukud paistsid aga silma väga põhjaliku ettevalmistusega, enesekindla esinemisega ning üks hinnatumaid kõrvalauhindu ehk Junior Achevementi vilistlasorganisatsiooni JA Alumni poolt välja pandud lootustandva noore juhi preemia omistati ka sEst finantsjuhile Helin Kuldkepile, kuna ta on alati valmis lahendama probleeme, võtma vastutust ning tal on selge tulevikuvisioon,“ rõõmustas Loor.

sEst liikmed ise märkisid, et on igal juhul rõõmsad, et said sellise võimsa kogemuse, andsid endast parima ning olid laada edukaimad müüjad. Noored hakkavad Serbiast kodu poole liikuma täna õhtul.

„Eriti hea meel on meil ka selle üle, et tugeva esinemise tegi ja konkurentsis püsis Gruusia õpilasfirma Skill Board, mille juhendamisega tegeles just JA Eesti,“ lisas JA Eesti direktor. Välisministeeriumi arengukoostöö projekti raames käisid Eesti juhendajad mitmel korral Gruusias ning sealt käidi ka Eestis kogemusi saamas. „See on esimest korda, kui Gruusia on üldse nii hea tulemuse teinud.“

Võistlusel tuli mitme päeva jooksul õpilastel läbida erinevad voorud, et tutvustada oma ettevõtte erinevaid tahke ja kui hästi õpilased ise on valmis ettevõtluses tegutsema. Põhjalikult tuli kaitsta oma äriideed, varasemalt tehtud tegevusi ja toimund arengut. Võistlus koosneb neljast etapist – tegevusaruande esitamine, lavaesinemine publiku ees, žürii ristküsitlus ja stendivoor, kus müügileti juures tutvustatakse ja müüakse oma toodet või pakutakse teenust.

Enne Serbiasse sõitmist harjutasid sEst liikmed usinalt kogu oma etteastet. „Euroopa õpilasfirmade võistluse tase on väga kõrge ja seepärast käisid noored praktiliselt iga päev JA Eesti kontoris, kus harjutasime ja mõtlesime läbi erinevaid aspekte, müügikõnesid jne.,“ ütles Loor.

Eesti õpilasfirmad on Euroopas olnud seni vägagi edukad. Seitsmel korral on koju toodud esikolmiku koht, kolmel korral on Eesti firmad saanud Euroopa parimaks. 2009. aastal pärjati Euroopa parimaks õpilasfirmaks Roheline Jälg, kes pakkus inimeste ökoloogilise jalajälje vähendamiseks puude istutamise teenust, 2013. aastal võitsid Kolm Põrsakest oma teadusetendustega lastele ning möödunud aastal osutus Euroopa parimaks biojäätmeid töötlevaid prügikaste tootev Festera.