Pressinõukogu arutas Mart Pirita kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 23. septembril 2016 ilmunud artikli „Bahama äriregistri leke: Eesti kiirlaenupankurist eurovolinik Kroesini” peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel toob välja näited, kes Eesti ärimeestest on seotud Bahamaga. Teiste seas nimetatakse artiklis ka Mart Piritat.

Pirita kaebas, et artiklis kirjutatakse temast pahatahtlikult kui süüdistatavast, kuigi tema kohta on tehtud õigeksmõistev kohtuotsus. Kaebaja leiab, et ebatõene on ka väide, millega seostatakse teda siseministri e-posti kontode rikkumisega. Kaebaja lisas, et vale on ka väide tema Bahama ärisidemete kohta, samuti ei ole tal seost Bianca Trade OÜ-ga. Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud.

Eesti Päevaleht vastas, et artikkel sisaldab kaebaja kohta vaid üht lauset, mis tähendab, et artikli fookuses ei ole kaebajaga seotud info avaldamine. Toimetus selgitas, et suhtles kaebajaga ja parandas artiklis vead Mart Pirita täpsustuste põhjal. Samas ei nõustu toimetus, et Pirital puuduvad seosed äridega Bahamal. Leht lisas, et Mart Pirita on juhatuse liige Bianco Trade OÜ-s, mille omanik on Bahamal registreeritud ettevõte. Leht püüdis kaebajaga kokkuleppele jõuda.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei saa Mart Piritat süüdistada e-posti kontode rikkumises, sest kohus leidis, et ta ei ole süüdi.

Kuigi EPL parandas veebiartiklis vea, ei pea pressinõukogu seda piisavaks, sest loo pealkirja juures viidet parandusele ei ole. Pressinõukogu