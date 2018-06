Eesti Pandipakend vastuseks Super Alkole: meie süüdistamine Eestisse jõudvate pakendite probleemis on täiesti alusetu ja ebaõiglane

Eesti Pandipakend OÜ Foto: Andres Putting

Super Alko juhatuse liikme Janek Uibo väide 22. juuni Ärilehes, et Eestisse jõudvate pakendite probleem on Eesti Pandipakendi tegemata töö, on täiesti alusetu ja ebaõige, kinnitas Eesti Pandipakendi juhatuse liige Kaupo Karba.