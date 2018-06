Eesti Pandipakendi juht vahetub

Alates 1. juulist asub Eesti Pandipakendit juhtima Kaupo Karba, kes siiani töötas ettevõtte finantsjuhina.

Alates 2005. aastast Eesti Pandipakendis (EPP) finantsjuhina töötanud Kaupo Karba on olnud Eesti praeguse pandisüsteemi loomise ja käivitamise juures ning aidanud aktiivselt kaasa selle arendamisele.

„Pika sisekaemuse tulemusel jõudsin otsuseni, et minu missioon Eesti Pandipakendis on täidetud – kõik olulised protsessid toimivad, meie ambitsioonikad taaskasutuseesmärgid on täidetud, loodud on suurepärane iseseisvalt toimiv meeskond, uus pakendite käitluskeskus on edukalt tööle läinud ja taaskasutusse on suunatud üle 3,5 miljardi pakendi. Mul on olnud rõõm ja au viimased 10 aastat juhtida Eesti jaoks nii olulist taaskasutusorganisatsiooni, mis on aidanud ja aitab ka edaspidi kaitsta meie kõigi elu- ja looduskeskkonda,“ ütles senine juht Rauno Raal.

Rauno Raali viimane tööpäev Eesti Pandipakendis on 30. juuni. Alates 1. juulist jätkab EPP kolmeliikmelise juhtkonnaga: tegevjuht ja juhatuse liige Kaupo Karba, tootmis- ja logistikajuht Virgo Nõmmerga ning büroo- ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke.