Eesti Panga asepresident: meil on keskpangana raske mõista, mis probleemi estcoiniga lahendatakse

Madis Müller Foto: Tiit Blaat

Eesti Panga asepresident Madis Müller leiab, et eurodesse konverteeritavate virtuaalsete žetoonide väljastamine on kindlasti problemaatilisem, kui e-residentsuse programm estcoini ideed tutvustades väitis. Lisaks leiab keskpank, et neil on raske mõista, mis probleemi estcoiniga lahendatakse, vahendab Geenius.ee.