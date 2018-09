Eesti Panga asepresident: rahapesus on võitjaid vähe, aga kahjud kanduvad terve riigi finantssektorile

Millised aga on probleemid, mida ebapiisava riskikontrolli või lausa rahapesu teadlik võimaldamine kaasa võivad tuua? Üksiku pangaametniku või juhtide jaoks võib probleemide ilmnemine tähendada töökoha kaotust ja ka piiranguid töötada tulevikus finantssektoris juhtival kohal. Panga jaoks võib rahapesu võimaldamine kaasa tuua ulatuslikud trahvid, korrespondentpankade poolse koostöö peatamise või kõige hullemal juhul panga tegevusloa tühistamise.

Viimasest on meil hiljutine kogemus ka Eestis, kui Euroopa Keskpank tühisest alles sel kevadel Finantsinspektsiooni ettepanekul Versobanki tegevusloa. Seejuures ei olnud argumendiks ükski tõendatud rahapesukuritegu, kuna selleks vajalike uurimiste läbiviimine ei ole Finantsinspektsiooni pädevuses. Tegevusloa tühistamiseni viisid finantsjärelevalve kontrollid, mis näitasid panga pikaajalist suutmatust oma kliendisuhetest tulenevaid riske nõutava hoolsusega juhtida.

Eesti pankadel on kogemusi ka probleemidega, mis võivad tekkida korrespondentpankade soovimatusest koostööd jätkata. Korrespondentpangad on üldiselt suured rahvusvahelised pangagrupid, mis annavad teistele pankadele enda juures kontosid avades viimastele ligipääsu välisvaluutas arveldustele. Nii näiteks saavad Eesti pangad arveldada USA dollarites üksnes juhul, kui nad on leidnud endale partneriks mõne USAs tegutseva ja dollariarveldusi vahendava korrespondentpanga. Puudulikud rahapesukontrollid tähendavad seega võimalikku riski ka korrespondentpangale, sest raha liigub nende kontode kaudu. Eelkõige enda muutunud riskihinnangutele viidates lõpetas näiteks 2017. aasta suvel Deutsche Bank Eesti pankade dollariarveldusteks teenindamise. Selle taustaks olid ka 700 miljoni dollarini ulatunud trahvid, mida Deutsche Bank ise oli pidanud maksma USA ja Ühendkuningriigi asutustele rahapesu tõkestamise nõuete eiramise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise eest. Kuid ju nad tajusid ka seda, et Eesti turul teenitav tulu ja võimalikud riskid ei ole nende jaoks tasakaalus.

Kõige vähem on Eesti pankadel olnud vaja muretseda võimalike trahvide pärast. Seda seetõttu, et Eesti seaduste kohaselt oli kuni möödunud aastani võimalik panka trahvida maksimaalselt 32 000 euroga ühe väärteo eest. See võimalik trahv oleks köömes kasumite kõrval, mida kahtlaseid kliente teenindades saab teenida, ja annaks pangale täiesti vale signaali. Õnneks on võimalike trahvide piirsummad nüüdseks kasvanud 400 000 euroni, kuid Finantsinspektsioon on pidanud ka seda ebapiisavaks. Euroopa suurpankade viimaste aastate trahvid rahapesualaste libastumiste eest ulatuvad sadadesse miljonitesse eurodesse.

Kuidas aga hinnata rahapesuskandaalide mõju finantssektorile ja riigi majandusele? Üldistatult võib öelda, et konkreetse skandaali tagajärjed võivad kanduda üle kogu riigi finantssektorile seda lihtsamini, mida olulisem on rahapesu võimaldanud panga roll turul ja mida väiksem on riik.

Ka vaid ühe panga seosed rahapesujuhtumitega kujutavad endast maineriski, mille mõju võib avalduda mitmel moel:

korrespondentpankade soovimatus pakkuda välisvaluutas arveldamise teenust ka teistele sama riigi pankadele ja sellest tulenevad raskused klientidele, kes soovivad teha rahvusvahelisi makseid (nt väliskaubandusega tegelevad ettevõtted);

tajutav majanduskeskkonna riskitaseme tõus välisinvestorite silmis, kui tekivad kõhklused, et riigi institutsioonid ei suuda oma ülesandeid täita;

„usalduskriis“ võib osutuda eriti teravaks, kui on põhjust arvata, et riigiasutused on rahapesuriske teadlikult lubanud, ning et sellega võib seotud olla riigi poliitiline juhtkond.

Kõik kolm mainitud kanalit on kindlasti päevakohased ka Eesti puhul. Eesti pankadel on praegu korrespondentpankade juures kontosid avada palju raskem kui veel paar aastat tagasi. Selle põhjuseks on küll ka meist sõltumatu riskiisu ümberhindamine korrespondentpankade poolt, kuid Eesti pankades toimunud võimalikku rahapesu puudutavad uudised ei ole kindlasti abiks. Õnneks toimub suur osa Eesti väliskaubandusest eurodes, kuid dollariarvelduste katkemine oleks paljudele ettevõtetele suur takistus. Teravamad on probleemid väikeriikides, kus dollariarvelduste osatähtsus on suurem. Korrespondentpangandusega seotud probleemidele ja mõne riigi raskustele saada hädavajalikku teenust on näiteks tähelepanu pööranud ka Rahvusvaheline Valuutafond.