Eesti Panga ökonomist: inimesed ei säästaks vabatahtlikult piisavalt, et II samba puudumist tasa teha

Pensionisamba vabatahtlikkuse pooldajate peamine argument on, et kui riik jätaks II sambasse maksed kogumata, kasutaksid inimesed ise seda raha tõhusamalt ning saavutaksid oma investeeringutele parema tootluse ja madalamad halduskulud kui kogumispensioni fondid. Kohustusliku kogumispensioni kasuks räägib seaduspära, et omal käel investeeritaks pensioniks liiga vähe, ka OECD (2018) soovitab riikidele pigem kohustuslikku kui vabatahtlikku kogumispensioni süsteemi.

Selleks, et mõista, mida tähendaks II pensionisambast loobumine inimeste varadele ja kohustustele, võrdlesin, kui palju kohustusi ja muud vara peale teise samba on neil inimestel, kes on teise sambaga liitunud võrreldes nendega, kes ei ole.

Sääste, aktsiaid ja võlakirju on II sambaga liitunutel ja mitteliitunutel sama palju ning ka kinnisvarasse, sõidukitesse ja ärivarasse pole need inimesed rohkem investeerinud, kes kogumispensionisse vabatahtlikult ei panusta. Selgus hoopis tõsiasi, et II pensionisambaga liitunud on märksa rohkem investeerinud III sambasse. Inimesed, kes on otsustanud pensioni jaoks säästa, kasutavad sageli mõlemat võimalust. Seega andmed ei kinnita, et II sambaga mitteliitunud oleksid investeerinud enam teistesse varadesse.