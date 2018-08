Eesti Panga ökonomist: valgekraede töökohtade osakaal kasvab

Kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel töötavate hõivatute osakaal kasvab. Sellesse on andnud tubli panuse tippspetsialistide arvu suurenemine info ja side ning äri- ja halduse vallas. Viimase aasta jooksul on ka töötukassa poolt vahendatavate töökuulutuste seas kiiremini kasvanud kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate tööpakkumiste arv. Euroopa Liidu riikide andmete põhjal saab öelda, et nn valgekraede osakaal hõives on positiivselt seotud riigi elatustasemega.