Eesti Panga presidendi kohale paistab kindel soosik

Eesti 200 liige Marek Reinaas märkis, et tal on hea meel, et ta ise Eesti Panga presidenti valima ei pea, kuid kui peaks ühe inimese nimetama, valiks ta Robert Kiti, kellega ta ka isiklikult tuttav on ja kes on tema sõnul alati Rootsi panga heaks töötamisele vaatamata valutanud südant ka Eesti asjade pärast.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Silver Meikar märkis, et ta usaldab Eesti Panga nõukogu otsust, küll aga tundub Robert Kitt talle Madis Mülleri ja Märten Rossi kõrval kõige uuenduslikumate mõtetega.

