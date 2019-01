Eesti Panga uus president võib selguda juba tuleval nädalal

Keskpanga nõukogu esimees Mart Laar ütles ERR-ile, et nõukogu on kokku leppinud, et jaanuari lõpus toimuval nõukogu istungil esitavad nõukogu liikmed presidendi kandidaate.

"Praegu ei ole võimalik öelda, kas sel istungil piirdutakse kandidaatide esitamisega. See sõltub esitatud kandidaatide arvust ja otsuse teeb nõukogu istungi ajal," lausus Laar. Seega olenevalt kandidaatide arvust võib nõukogu jõuda juba ka kandidaadi valikuni.

Nõukogu esimese aasta tööplaan näeb ette, et vabariigi presidendile tehakse ettepanek Eesti Panga presidendi ametissenimetamiseks hiljemalt pärast mai istungit.

Eesti Panga nõukokku kuuluvad Liina Tõnisson, Mart Laar (esimees), Kaie Kerem, Urmas Varblane, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi, Enn Listra ja Rein Minka.

Eesti Panga tänase juhi Ardo Hanssoni ametiaeg lõpeb 6. juunil. Ta asus ametisse 2012. aasta 7. juunil. Eesti Panga president valitakse 7 aastaks ühekordse ametiajaga.

