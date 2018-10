Eesti panganduse väiksem seotus Põhjamaadega toob meile uued riskid

Rahapesuskandaali mõju meie pangandussektorile väike

Üldiselt on rahapesuskandaali mõju Eesti finantssektorile siiski väike, kuna rahapesukahtlusega Danske Bank on mitteresidentide äri Eestis nüüdseks lõpetanud ja Versobank on suletud, märgib keskpank. Nagu öeldud, rahastab Eesti pangandussektor end lõviosas residentidest klientide hoiustega ja mitteresidentide hoiuste osakaal on aastatega langenud, moodustades praegu vaid 7 protsenti. Kõige riskantsemaks peetavate ELi-välistest ettevõtetest klientide osakaal on alla 1%.

Teine risk on kinnisvara ja ehitus

Teiseks finantsstabiilsuse riskiks Põhjamaade riski kõrval on kiire kasv Eesti kinnisvara- ja ehitussektoris, kuna sinna on koondumas nii tööjõud, investeeringud kui ka rahastamine. Kuigi nendesse sektoritesse antud laenude osakaal pankade laenuportfellis pole viimase viie aastaga kasvanud, on see endiselt suur. Kinnisvarahindade kasvule lükkab hoogu juurde nõudlus uute korterite järele, sest inimeste sissetulekud kasvavad, kindlustunne tuleviku ees on suur ning see omakorda võib muuta inimesed riskialtimaks.

Majapidamiste laenukasvuga seotud riskide vähendamiseks kehtestas Eesti Pank 2014. aastal pankadele eluasemelaenude andmise nõuded. Kui ettevõtete ja majapidamiste võla kasv kiireneb, võib keskpank kehtestada pankadele täiendavalt ka vastutsüklilise kapitalipuhvri. Lisaks on keskpank osalt just kinnisvara- ja ehitussektorile antud laenude pärast kehtestanud pankade kapitali tugevdamiseks süsteemse riski puhvri nõude. Võrreldes enamiku teiste ELi liikmesriikidega on Eesti Pank kehtestanud Eesti pankadele kõrgemad täiendava kapitali nõuded. See võimaldab pankadel jätkata ettevõtete ja majapidamiste rahastamist ka siis, kui majanduskeskkond peaks halvenema.