Eesti panganduses ei saa ka edaspidi välistada rahapesuüllatusi

Romet Kreek romet.kreek@arileht.ee

Madis Reimand seletab, et rahapesu keskmises etapis on väga raske kahtlasele rahale eelkuritegu leida. Foto: Priit Simson

Alati on panku, kes pingutavad rohkem, kelle riskiisu on väiksem. Ja alati on neid, kel peab olema tugev järelevalve.