Eesti Pank: eluasemelaenusid on võetud varasemast vähem. Kas nõudlus hakkab tõesti vähenema?

Uute laenude keskmised intressimarginaalid on 2018. aastal vähehaaval tõusnud. Eluasemelaenu keskmine intressimarginaal septembris küll enam ei tõusnud, kuid on siiski aastatagusest kõrgem. Septembris oli uute eluasemelaenude keskmine intressimarginaal 2,5%. Ettevõttelaenude keskmine intressimarginaal on tulenevalt laenuprojektide erinäolisusest väga muutlik, kuid kolme esimese kvartali keskmisena on seegi olnud kõrgem kui samal perioodil aasta tagasi.

Eesti ettevõtete ja eraisikute pangahoiused septembris pisut vähenesid, kuid olid aastatagusest siiski 9% suuremad. Seega on hoiused kasvanud laenudest ja liisingutest pisut kiiremini ning ettevõtete ja eraisikute finantspuhvrid on suurenenud. Mitteresidentide hoiuste maht oli septembris rohkem kui veerandi võrra väiksem kui aasta tagasi. See moodustas septembri lõpus ligikaudu 7% ettevõtete ja eraisikute hoiuste jäägist.

Pangandussektor teenis kolmandas kvartalis puhaskasumit 70,8 miljonit eurot, mis on 16% vähem kui samal ajal aasta tagasi. Puhaskasumit vähendasid nii laenukahjumite katteks tehtud allahindlused kui ka aastatagusest suurem tulumaksukulu. Netointressitulu teeniti enam-vähem sama palju ja neto teenustasutulu pisut vähem kui aasta tagasi. Pangandussektori varade tulukus langes aasta baasile viiduna aastataguselt 1,4%lt 2018. aasta kolmandas kvartalis 1,1%le, mis on EL riikide keskmisest endiselt kõrgem.