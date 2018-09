Eesti Pank: hinnatõus tänavu ei aeglustu. Kuum suvi võib mõjutada toiduainete hindu

Eelmise aasta keskel algas maailmaturul nafta hinna tõusutsükkel ja see kajastub üha tugevamalt ka meie tarbijahinnaindeksis. Nafta nõudlust suurendab kiirem maailma majanduskasv, aga kuna naftat tootvate riikide kokkulepped piiravad pakkumist, siis on tulemuseks olnud nafta kallinemine. Koos naftaga on tõusnud ka teised energiahinnad: elekter, tahked kütused, maagaas ning soojusenergia kallinesid augustis aastatagusega võrreldes keskmiselt 9,3%.

Tarbijakorvi kallinemist on viimastel kuudel tagasi hoidunud toiduainete madalam hind maailmaturul, mistõttu on toiduainete aastane hinnakasv ka Eestis aeglustunud 1,8%ni. Toiduainete inflatsioon ei pruugi aga madalaks jääda, sest põuase suve tõttu võivad toiduainete hinnad nii meil kui ka teistes Euroopa riikides uuesti tõusma hakata.

Kui Eestis kallines tarbijakorv septembris aastaga 3,6 %, siis euroalal keskmiselt on tarbijahindade kasv viimastel kuudel püsinud 2% läheduses.