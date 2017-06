Eesti Pank hoiatas valitsust, et riigi tellimused võivad ehituses viia ülekuumenemiseni

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Eesti missiooni lõpukohtumise pressikonverentsjürgen ligi, ardo hansson, thomas dorsey Foto: Tiit Blaat

Eesti Pank teatas täna majanduskasvuprognoosi avaldades, et ehitusmahud on jõudnud kümnenditaguse kõrgseisu lähedale, mis viitavad väga tugevale kasvutsüklile ja hoiatas, et ei saa välistada kümnenditaguse olukorra kordumist, kus ehitus võttis teistelt tegevusaladelt töötajaid ära.