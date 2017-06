Eesti Pank hoiatas valitsust, et riigi tellimused võivad viia ehitussektori ülekuumenemiseni

Kunstiakadeemia ehitus on väike osa riigi suurematest ehitusprojektidest.

Ei saa välistada, et kordub kümnenditagune olukord, kus ehitus võttis teistelt tegevusaladelt töötajaid ära.

Eesti Pank teatas eile majanduskasvuprognoosi avaldades, et ehitusmahud on jõudnud kümnenditaguse kõrgseisu lähedale ja viitavad väga tugevale kasvutsüklile. Avaliku sektori suuremahulised investeeringud ehitusse põhjustaksid niigi kiirelt kasvava ehitussektori ülekuumenemist ja takistaksid tööjõu ümberpaiknemist tootlikumatesse ettevõtetesse ja tegevusaladele. Pank soovitab riiklikud ehitusprojektid edasi lükata aega, kui erasektori ehitusnõudlus on väike.