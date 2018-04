Eesti pank: majandust viis mullu edasi hõive kasv

Eelmine aasta oli Eesti ettevõtete jaoks edukas, kuna kasumid suurenesid taas üle mitme aasta. Tööjõu tootlikkus kasvas mitme aasta järel esimest korda rohkem kui tööjõukulu, kirjutas Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Kui aasta esimesel poolel tugines majanduse kiirem kasv peamiselt tööjõu tootlikkuse paranemisele, siis aasta teisel poolel toimus kasv pigem tänu suuremale hõivele. Suurem tööjõunõudlus hoogustas omakorda palgakasvu, sest tööturul napib vaba tööjõudu. Palga omast kesisem tootlikkuse kasv viimaste aastate jooksul ei ole Eesti eripära, vaid iseloomustas ka naaberriike Lätit ja Leedut. Seal aga kasvas tööjõu tootlikkus eelmisel aastal rohkem kui Eestis.

Töötajate arvu kasv kiirenes teisel poolaastal enamikul tegevusaladel, iseäranis tööstussektoris. Vabade töökohtade arv ja ettevõtete hõiveootused suurenesid märgatavalt juba mõne kvartali eest. Ettevõtted on optimistlikud, et hõive kasvab edaspidigi, aga see on keeruline, sest tööga hõivatute osakaal tööealiste inimeste seas on juba väga kõrge. 2017. aastal oli see Euroopa Liidu riikide seas Eestist kõrgem vaid Rootsis.