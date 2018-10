Eesti Pank sai Bloombergi peale pahaseks: uudisteagentuur esitas eksitavaid väiteid

"Uudisteagentuur Bloomberg väitis ekslikult, et Eestist liikus aastail 2008-2015 läbi 900 miljardi euro väärtuses mitteresidentide makseid. Tegelikult on 900 miljardi euro puhul tegu laekunud ja makstud piiriüleste maksete koondmahuga ning see sisaldab Eesti ettevõtete importi ja eksporti ning tavapäraseid finantstehinguid nagu väärtpaberite ostud," ütles Eesti Pank pressiteate vahendusel.

Keskpank selgitas, et kui Eesti ettevõtja müüb piima Leetu või elektroonikakontsern liigutab Rootsist raha Eesti, siis on tegu piiriülese maksega. "Seega on eksitav Bloombergi uudises esitatud väide, et 900 miljardi euro puhul on tegu mitteresidentide maksetega," toonitas pank.

Kuigi 900 miljardi sees on ka mitteresidentide makseid, on tegu laiemalt piiriüleseid makseid käsitleva summaga, kuna eraldi mitteresidentide kohta keskpank statistikat ei kogu. "Tegu on piiriüleste maksetega ja Eestis kui avatud väikese majandusega riigis on palju eksporti ja importi. Ekspordi ja impordiga kaasneb raha liikumine üle välispiiri ehk piiriülesed maksed," kirjeldas Eesti Pank.

Keskpanga sõnul korjab statistika üles info, kas makse tuleb või läheb välisriigi panka või on tegu Eestis tegutsevate pankade vahelise maksega, aga keskpanga statistikas pole infot selle kohta, kas välisriigi või Eesti pangas on makse algatanud isik Eesti resident või mitteresident.

Pangaklientide makseid välismaalt laekus Eestisse 2008.-2015. aastani 442 miljardi euro eest ja Eestist tehti välismakseid samal perioodil 446 miljardi euro eest.