Eesti parandas kohta korruptsioonitajumise tabelis ühe koha võrra

ransparency Internationali poolt avalikustatud 2017. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi järgi on Eesti tulemus 71 punkti, mis on punkti võrra parem kui eelmisel aastal ning annab 180 riigi arvestuses Eestile 21. koha, mullu oli Eesti 70 punktiga 22. kohal, kirjutab err.ee.

Kõige madalama tajutava korruptsioonitasemega riik on Uus-Meremaa 89 punktiga, järgnevad Taani ja Soome. Tabeli lõpetavad Süüria, Lõuna-Sudaan ja Somaalia, keda tajutakse kõige enam korrumpeerununa.

Euroopa riikide seas asub Eesti keskel. Näiteks Euroopa Liidu ja Lääne-Euroopa 31 riigi seas on Eesti 14. kohal. Selle riikide rühma keskmine punktisumma on 66, Eesti 71, parim on Taani 88 punktiga ja tabeli lõpus Bulgaaria 43 punktiga.

Euroopa Liidu 28 riigi seas on Eesti 11. kohal. Eesti korruptsioonitajumise indeksi koostamisel kasutati 10 rahvusvahelist allikat. Meie lähiriikidest on Leedu 59. punktiga 38. kohal ja vaid punkti võrra vähem saanud Läti 40. kohal. Soome on traditsiooniliselt tabeli eesotsas, jagades 85 punktiga kolmandat kohta Norra ja Šveitsiga.

