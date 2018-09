Eesti parim majandusnumber pole majanduskasv

Eesti puhul on tähelepanuväärne, et sisseränne on kasvanud nüüd ka kõrgema elatustasemega riikidest.

Näiteks kui veel aastal 2016 oli Eesti rändesaldo ELiga 282 inimesega negatiivne, siis mullu pööras see 546-ga plussi. Soome rändas 2016. aastal 65 inimest rohkem kui Eestisse tuli, kuid läinud aastal tuli Eestisse 578 inimest rohkem kui siit sinna lahkus. Ukrainaga rändesaldo kasvas 524-lt inimeselt 612-le. Venemaalt rändas Eestisse 2016. aastal 416 inimeset rohkem kui vastassuunas, mullu vähenes sealt sisseränne 325 inimeseni. Aasiast sisseränne kasvas 308 inimeselt 394ni ja Aafrikast 74 inimeselt 103-ni. Suurbritanniaga 93 inimese miinus asendus 95 plussiga. Lätis tuli 2016. aastal sisse 52 inimest rohkem kui sinna läks ja mullu 76.

Luminori hinnagul aeglustub Eesti majanduskasv. Kui veel mullu kasvas Eesti majandus 4,9 protsenti, siis tänavu peaks majandus kasvama 3,5 protsenti, 2019. aastal 3,4 protsenti ja 2020. aastal 2,7 protsenti. Baltimaade majandused võivad olla teel uue kuldse ajastu suunas.